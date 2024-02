Glasfaser in Altbach: Holpriges Projekt wird neu beauftragt

Glasfaser in Altbach

1 Fehlende Deckschichten wie hier in der Hofstraße gehören längst zum Stadtbild. Foto: Tim Kirstein

Der Glasfaserausbau in Altbach hat auf vielen Gehwegen Stolperfallen hinterlassen, die nun beseitigt werden sollen. Wann es mit der Verlegung der Leitungen weitergeht, ist indes noch unklar.











Fehlende Deckschichten auf den Fußwegen der Straßen gehören für die Bürger Altbachs mittlerweile zur Normalität. Der Glasfaserausbau geht nur schleppend voran, nicht zuletzt weil sich die Firma GVG Glasfaser mehrmals von den beauftragten Tiefbauunternehmen getrennt hat. Im vergangenen Dezember hatten Vertreter der GVG bereits vor dem Altbacher Gemeinderat vorgesprochen. Nun haben Bürgermeister Martin Funk und Oliver Bauer, der Infrastrukturmanager beim Zweckverband Breitbandversorgung des Landkreises Esslingen, Stellung zum aktuellen Stand des Projekts bezogen.

Vor allem für gehbehinderte Menschen sind die Trottwars ein Ärgernis

Die zum Teil mehrere Zentimeter hohen Absätze auf den Gehwegen sind ein großes Ärgernis in Altbach, vor allem für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. „Mir war es wichtig, dass ein verkehrssicherer Zustand für Straßen und Gehwege hergestellt wird“, erklärt Martin Funk. Seit Anfang dieser Woche sei eine neue Tiefbaufirma damit beschäftigt, die fehlenden Deckschichten aufzutragen. „Wir sind guten Mutes, dass sie schnell vorankommen“, sagt Funk. Früher hätten die Ausbesserungen nicht stattfinden können, erklärt Oliver Bauer. Die GVG hatte dem ehemaligen Generalunternehmer RTM mehrere Fristen gesetzt, die jedoch ohne Reaktion verstrichen seien. „Diese Fristsetzungen waren juristisch notwendig“, erklärt Bauer. Am Anfang dieses Jahres beendete die GVG dann die Zusammenarbeit mit RTM. Durch die nun durchgeführten Arbeiten würden die Stolperfallen zeitnah beseitigt sein, sagt Bauer.

Auch bei den Glasfaseranschlüssen liegt die GVG hinter dem Zeitplan. Doch die Neubeauftragung des Projekts könne erst erfolgen, nachdem die Umstände geklärt seien, erklärt Bauer. Es gehe vor allem um die Abnahme der durch RTM gebauten Leitungen und deren Dokumentation. „Der Austausch ist gerade nur juristisch möglich“, sagt der Infrastrukturmanager. Dies sei einer der Gründe, weshalb das Bauprojekt so langsam vorankomme. „Wir sind zuversichtlich, dass das Ganze weitergeht. Die Frage ist aber wann“, sagt Bürgermeister Funk.

Als die „große Gretchenfrage“ bezeichnet Bauer die noch offenen Ergebnisse der Dokumentation der Leitungen. Ob alles stimme und nach Plan verlegt worden sei, könne erst mit Sicherheit gesagt werden, wenn die GVG die Unterlagen erhalte. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten Probleme beim Einblasen der Glasfaserleitungen entstehen. „Wir laufen Gefahr, dass die Wege nochmal aufgegraben werden müssen“, mahnt Mathias Lipp, Vorsitzender der Unabhängigen Wählervereinigung Altbach.

Der Gemeinde entstehen keine Mehrkosten

Bürgermeister Funk versichert, dass die GVG bereits auf der Suche nach einem neuen Generalunternehmer sei. Trotz der schwierigen Zins- und Kapitallage stehe das Unternehmen zu Altbach und dem Projekt. Die Kosten für den Bau werden wie bei allen Vorhaben dieser Art vom Telekommunikationsunternehmen getragen, erklärt Funk. „Wir müssen feststellen, dass bis auf die Nerven, die es uns kosten wird, keine Mehrkosten für die Gemeinde anfallen“, sagt Lipp. Über ausstehende Hausanschlüsse wolle man erst diskutieren, nachdem ein neuer Generalunternehmer gefunden worden sei, erklärt Funk. Für ihn steht fest, dass sich mit der Neubeauftragung etwas ändern muss. „So etwas wie jetzt wird es nicht mehr geben“, sagt Funk.