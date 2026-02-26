Glasfaser im Kreis Esslingen: Jetzt trifft es auch Großbettlingen: Firma sagt Netzausbau ab
1
Auch in Großbettlingen werden in nächster Zeit keine Glasfaserkabel verlegt. Foto: dpa/Peter Kneffel

Die Deutsche Glasfaser hat einer weiteren Kommune im Kreis Esslingen mitgeteilt, dass sie aus wirtschaftlichen Gründen keine Glasfaserkabel im Ort verlegen wird.

Die Einwohner von Großbettlingen fühlen sich vor den Kopf gestoßen: Der seit Jahren geplante Glasfaserausbau in der 4200-Seelen-Gemeinde im Albvorland kommt nun doch nicht. All jenen, die mit der Deutschen Glasfaser einen Vertrag über einen schnellen Internetanschluss abgeschlossen haben, teilte das Unternehmen jetzt schriftlich mit, es nehme „Abstand von dem Ausbauvorhaben“.

