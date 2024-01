Winterwetter im Südwesten: Glatte Straßen sorgen für viele Unfälle

1 Die Polizei Konstanz berichtete von etwa 30 bis 40 witterungsbedingten Unfällen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Jan Eifert

Glatte Straßen halten am Dienstagmorgen die Polizei und Rettungskräfte im südlichen Baden-Württemberg auf Trab. Unter anderem kippt ein Lastwagen um.











Link kopiert

Am frühen Dienstagmorgen hat es viele Glatteisunfälle im südlichen Baden-Württemberg gegeben. Menschen seien nur leicht verletzt worden – in den meisten Fällen sei es bei Blechschäden geblieben, so die Polizei.

Die Polizei Konstanz berichtete von etwa 30 bis 40 witterungsbedingten Unfällen. In den Höhenlagen des Landkreises Waldshut wurden bei insgesamt zwölf Unfällen zwei Menschen leicht verletzt - unter anderem kippte ein Lastwagen auf glatter Fahrbahn um. Auch rund um Ulm kam es laut Polizei zu Unfällen wegen Glatteis.

Ein Unfall auf glatter Straße hatte sich auch im benachbarten Bundesland Bayern ereignet. Ein Auto war in Aichen auf glatter Fahrbahn frontal in einen Bus mit Kindern gerutscht. Der Fahrer des Autos wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte. Die rund 40 Kinder im Bus blieben demnach am Dienstag alle unverletzt. Der Autofahrer wurde aus seinem Auto befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll derzeit nicht bestehen.