Unfälle im Kreis Esslingen: Autos rutschen von der Straße und gegeneinander – mehrere Verletzte

1 Vielerorts bedeckte Schneematsch die Straßen im Kreis Esslingen. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Ein Unfall mit Sommerreifen, Autos kommen von der Straße ab, andere fahren aufeinander: Im Kreis Esslingen haben glatte Straßen am Samstag für einige Unfälle gesorgt.











Auf den Straßen im Kreis Esslingen hat es am Samstag mehrere Unfälle und Leichtverletzte wegen Glätte gegeben. Wie die Polizei mitteilt, war ein 46-jähriger VW-Golf-Fahrer gegen 17.30 Uhr auf der L1210 unterwegs. Kurz nach Kohlberg in Fahrtrichtung Metzingen verlor der Mann auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug rutschte laut Polizei über die andere Straßenseite, prallte gegen den Bordstein und kam dort zum Stehen.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 39-Jährige in ihrem Mercedes aus Richtung Metzingen die Straße entlang, versuchte dem VW auszuweichen, scheiterte daran aber. Beide Fahrzeugfronten prallten gegeneinander. Der Mercedes löste seine Airbags aus, wodurch die Frau leicht verletzt wurde. Vor Ort musste sie nach Angaben der Polizei nicht versorgt werden. An beiden Autos entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Der Mercedes war nicht mehr in der Lage, weiterzufahren und wurde abgeschleppt.

Sommerreifen führen zu Unfall im Kreis Esslingen

Wegen Schneeglätte auf Höhe Neckartailfingen ist bereits gegen 16.30 Uhr ein 42-Jähriger in seinem Auto auf der B312 von der Straße abgekommen. Laut Polizei blieb er unverletzt auf dem rechten Grünstreifen stehen. Aus derselben Fahrtrichtung kam daraufhin ein 36-Jähriger in seinem VW herangefahren. Er wurde auf den Unfall aufmerksam und fuhr langsamer weiter.

Eine 22 Jahre alte Frau war mit ihrem Auto dahinter unterwegs und bemerkte zu spät, dass der VW bremste. Sie fuhr ihm auf – und hatte dabei nach Polizeiangaben lediglich Sommerreifen an ihrem Fahrzeug. Das Auto rutschte somit nach dem Zusammenstoß weiter in den Straßengraben. Ein Abschleppdienst barg das Auto. „Winterreifen hätten den Verkehrsunfall am Samstagnachmittag verhindern können“, heißt es von der Polizei. Verletzt wurde niemand, der gesamte Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Winterreifen sind bei glatten Straßen wichtig. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn

Drei Leichtverletzte bei Unfall auf der Neuffener Steige

Bei einem Unfall auf der Neuffener Steige (L1250) sind gegen 19.10 Uhr drei Menschen leicht verletzt worden. Ein 20-Jähriger fuhr laut Polizeibericht in seinem Audi die Straße in Richtung Neuffen entlang. Vor ihm war ein 22-jähriger Opel-Astra-Fahrer unterwegs, der rechtzeitig erkannte, dass ein Auto vor ihm von der Straße abgekommen war.

Der junge Opel-Fahrer bremste wegen diverser Teile auf der Straße ordnungsgemäß ab, was der 20-Jährige offenbar zu spät bemerkte. Beim Bremsen auf der winterglatten, mit Schneematsch überzogenen Straße kam er ins Rutschen. Er fuhr auf das Heck des Opels auf, durch die Wucht des Aufpralls wurden die drei Insassen des Opels leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Audi erlitt einen Totalschaden in Höhe von 10 000 Euro, am Opel entstand ein Schaden von 8000 Euro. Beide Fahrzeuge konnten nicht mehr weiterfahren und wurden abgeschleppt. Die Neuffener Steige war für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt.