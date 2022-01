Esslinger Podium Festival Klassische Musik soll Generationen ins Gespräch bringen

Steven Walter und Minh Schumacher haben das Esslinger Podium Festival zu einer Marke für klassische Musik in jungen Formaten gemacht. Nun ist Walter als Intendant zum Bonner Beethovenfest gewechselt. Sein Nachfolger Joosten Ellée will an Bewährtem festhalten, aber auch neue Akzente setzen.