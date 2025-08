Gitarrenfestspiele Nürtingen: Von Afrika über Brasilien zu Bach und Beethoven

1 Das Los Angeles Guitar Quartet begeisterte beim Eröffnungskonzert (von links): Douglas Lora, Matt Greif, John Dearman und William Kanengiser). Foto: Hans-Günther Driess

Auftakt der Internationalen Gitarrenfestspiele 2025: Das Los Angeles Guitar Quartet begeistert die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern im Großen Saal der Stadthalle K3N.











Als „Hauptstadt der Gitarrenkunst“ bezeichnete Oberbürgermeister Johannes Fridrich die Stadt Nürtingen in seiner Begrüßung. Er dankte dem Organisator Herbert Glöckle und dessen Team für die Vorbereitung und Durchführung der seit 1988 im Turnus von zwei Jahren stattfindenden Festspiele.

Mit höchster Präzision, vollendeter Spieltechnik und expressiver Spielfreude legten sie los, die vier Grammy-Preisträger und Ausnahmegitarristen des Los Angeles Guitar Quartet. Im „Danse Negre“ aus der „African Suite“ von Samuel Coleridge-Taylor zeigten sie vielseitige Facetten ihrer Kunst. Bei der lyrischen Einleitung intonierte die Leadgitarre mit ihrem feinen Vibrato eine sangliche Melodie, die von filigranen Akkorden im wunderbar austarierten Pianissimo unterlegt wurde. Maßgeblich zum typischen Sound des Los Angeles Guitar Quartet (LAGQ) trug bei, dass John Dearman als Einziger des Quartetts eine besondere siebensaitige Gitarre spielte, die den Tonumfang einer „gewöhnlichen“ Gitarre nach unten – in den Bässen – erweiterte. Die Vitalität Afrikas spiegelte der temperamentvolle „Danse Negre“ wider, der mit flinken Fingern am Griffbrett und in der Zupfhand im rasenden Tempo virtuos und synchron dargeboten wurde.

„Nürtingen ist unser Zuhause“, sagte William Kanengiser, wie John Dearman Gründungsmitglied des Ensembles, in seiner Moderation. Das LAGQ ist seit 1990 Stammgast der Gitarrenfestspiele und kommt alle zwei Jahre in die Stadt.

In der interessanten Komposition „Opals“ des australischen Komponisten Philipp Houghton brachten die Saitenkünstler auf kreative Weise den Edelstein Opal in drei musikalischen Impressionen zum Leuchten: schwarz, weiß und als Wasser-Stein. „Ich hoffe, Sie können sehen, was wir spielen“, kommentiert Kanengiser. Die vier sympathischen US-Amerikaner spielten sich schnell in die Herzen des begeisterten Publikums.

Das LAGQ präsentierte seine Versionen von Werken der deutschen klassischen Musik in Nürtingen. Wohltuend strömte das berühmte Adagio der „Mondscheinsonate“ von Ludwig van Beethoven in den Saal, wo andächtige Stille herrschte. Acht Hände (statt zwei am Klavier) gestalteten das Werk ausdrucksvoll, weich und mit differenziertem An- und Abschwellen der Lautstärke. Die Melodie hob sich ab über zartem Klanggrund und wirkte wie Gesang – ein außergewöhnliches Hörerlebnis, das ganz sicher auch dem gestrengen Beethoven gefallen hätte.

Barocke Lebensfreude in der Stadthalle

Der jüngste Mitspieler des LAGQ, Lora Douglas, 1978 geboren, hat lange in Brasilien gelebt. Er gilt als großer Meister der Improvisation, die er mehrmals aufblitzen ließ, wie in „Da „Sábado pra Dominguinhos“ im Arrangement von William Kanengiser. Mit „Maracasalsa“ steuerte Douglas eine attraktive Eigenkomposition bei, in der die afrikanischen Wurzeln Brasiliens hörbar waren und sich mit Polyphonie im Stile von Bach vermischten.

Meisterhafte Polyphonie bot die Schlussfuge aus dem Brandenburgischen Konzert Nr. 3 von Johann Sebastian Bach (Arrangement: Scott Tennant). Spritzig, virtuos und mitreißend erfüllte barocke Lebensfreude das K3N. Der Klang der gezupften vier Gitarren hatte deutliche Affinität zum barocken Cembalo – mit Blick auf dessen Zupfmechanik. Ein weiteres in Erstaunen versetzendes Werk ist Franz Liszts „Ungarische Rhapsody Nr. 2“ im Arrangement von William Kanengiser, mit dem das Los Angeles Guitar Quartet im Stile der Romantik das Eröffnungskonzert beendete. Lang anhaltendem Applaus folgten zwei Zugaben – „Mas que nada“ aus Brasilien und „Präludium C-Dur“ aus dem Wohltemperierten Klavier von Bach.