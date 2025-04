Girls’ Day und Boys’ Day in Esslingen: Weg mit den Geschlechterklischees! – Die Jungs modeln, die Mädchen führen Regie

Esslinger Verlagsleiter „Es war immer mein Traumjob“

Nach mehr als 20 Jahren, in denen er den Esslinger Helbling-Verlag zum Marktführer in der schulischen Musikpädagogik aufgebaut hat, übergibt Gründungs-Verlagsleiter Alwin Wollinger den Taktstock an zwei Nachfolgerinnen.