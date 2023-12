Gipfel-Streit mit Reinhold Messner: Ein Lörracher spaltet den Profi-Bergsport

1 Der Bühler Ralf Dujmovits, hier am Mount Everest, ist der erste Deutsche, der alle 14 8000er der Welt bestiegen hat. Foto: Ralf Dujmovits/Bruno Hufschmid

Berg-Chronist Eberhard Jurgalski aus Lörrach spricht einigen der berühmtesten Bergsteiger den Gipfel ab, weil sie den exakt höchsten Punkt am Berg verfehlten. Sein Streit mit Reinhold Messner geht um die Welt. Dabei liegt das Problem woanders.











An einigen Stellen versinkt Ralf Dujmovits bis zu den Hüften im Schnee. Zu dritt bahnen sie den Pfad für seine Expeditionsgruppe in Richtung Gipfel. Die Neuschneemassen am Manaslu in Nepal haben auch seinen Meteorologen überrascht – Lawinengefahr. 15 Jahre ist das jetzt her, doch der Profi-Bergsteiger aus dem Schwarzwald erinnert sich gut.