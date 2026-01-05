Gingen im Kreis Göppingen: Überfall auf Supermarkt – Polizei im Einsatz

6 Die Polizei ermittelt nach einem Überfall auf einen Discounter in Gingen (Kreis Göppingen). Foto: SDMG / Klaiber

Ein Supermarkt in Gingen (Kreis Göppingen) ist am Montagnachmittag überfallen worden. Die Polizei war zeitweise im Einsatz und fahndete nach dem Täter.











Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr einen Supermarkt in Gingen (Kreis Göppingen) überfallen. Das teilte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mit.

Die Polizei war im Einsatz und fahndete nach dem Täter, dieser konnte jedoch fliehen. Der Polizeieinsatz ist mittlerweile beendet. Es bestand keine Gefahr für die Öffentlichkeit, so der Sprecher. Über die Beute konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Polizei ermittelt.