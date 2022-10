1 Beim Landemanöver kam plötzlich Wind auf – und der 28-Jährige landete in einem Baum (Symbolbild). Foto: IMAGO/Norbert Neetz

Dieses Landemanöver ist schiefgegangen: Die Bergwacht muss am Freitag einen Gleitschirmflieger von einem Baum in Gingen retten. Warum landete er dort?















Ein Gleitschirmflieger ist in Gingen (Kreis Göppingen) in einem Baum geflogen und musste von der Bergwacht gerettet werden. Beim Landemanöver des 28-Jährigen am frühen Freitagabend kam plötzlich Wind auf, das berichtet die Polizei. In der Folge landetet der Mann nahe des Aussichtspunktes Hohenstein im Baum.

Dort verfing er sich in etwa 8 Meter Höhe. Er konnte kurze Zeit später von der Bergwacht unverletzt gerettet werden. Die Bergwachten Geislingen/Wiesensteig und Göppingen waren mit elf Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz. Die Feuerwehr Donzdorf und ein Rettungswagen waren ebenso vor Ort.