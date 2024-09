„Gigantischer Ansturm“: Sido gibt Zusatzkonzert in Ludwigsburg

Sido gibt Zusatzkonzert in Ludwigsburg

1 Sido spielt nächstes Jahr zwei Konzerte in Ludwigsburg. Foto: Lichtgut /Ferdinando Iannone

Der Deutschrapper Sido macht im Juli 2025 auf seiner Jubiläumstour auch Halt im Ludwigsburger Residenzschloss. Der Ansturm auf die Tickets sei so groß, dass nun ein Zusatzkonzert stattfindet.











Bereits kurz nach dem Vorverkaufsstart gibt es nur noch wenige Restkarten für das Sido-Konzert am 27. Juli 2025 im Ludwigsburger Residenzschloss. Doch Sidos Fans dürfen sich nun auf ein zusätzliches Konzert am Folgetag freuen. Im Rahmen seiner Jubiläumstour wird er dort die größten Hits seiner Karriere live aufführen. Der Deutsch-Rapper begann im Jahr 2000 seine Solokarriere. Sido steht also mittlerweile seit einem Vierteljahrhundert auf der Bühne. Die Besucher können sich, teilt der Veranstalter mit, auf eine Reise durch alle Phasen seiner Musik freuen – von den frühen Klassikern bis hin zu den neuesten Tracks. Es werde eine Show voller Erinnerungen, die zeigen, warum er nicht aus der deutschen Rap-Szene wegzudenken sei.