2 Paare können sich hier gegenseitig Neues erzählen. Foto: Ingrid Bonfert

Beim Spiel „Sag mal“ stellen sich die Mitspieler gegenseitig Fragen, die auf Karten stehen. Die Antworten können lustig, tiefgründig oder interessant sein. Für Gesprächsstoff ist gesorgt.

Esslingen - Bei diesem Spiel befinden sich 110 Karten in einer Box. Auf jeder Karte steht eine Frage. In jeder Runde zieht ein Spieler eine Karte raus und stellt sie einem Mitspieler. In der Version „Sag mal – für Paare“ ist dies der oder die Partner/in, denn hier gibt es logischerweise nur zwei Mitspieler. In den Versionen „Sag mal – Mädelsabend“, „Sag mal – Basis Edition“ und „Sag mal – Party Edition“ ist es jeweils der linke Nachbar, welcher die Frage beantworten muss. Anschließend wird sich abgewechselt und eine andere Person stellt die Frage.

Auf die Fragen kommt es an

Die Fragen sind sehr vielseitig, je nach Version variieren sie. Von „Welche Eigenschaft an mir ist dir heute positiv aufgefallen?“ (für Paare) über „ An welches Ereignis aus deiner frühen Kindheit erinnerst du dich besonders“ (Mädelsabend) und „Was war dein Lieblingsmoment im letzten Jahr“ (Basis Edition) ist alles dabei.

Das Spiel trägt dazu bei, sich noch besser kennenzulernen und auch mal Fragen zu stellen , die man im Alltag eher meiden würde. Es eignet sich für viele Anlässe, macht Spaß und hat auch keinen allzu geringen Spannungsfaktor. Außerdem können auch tiefgründige Gespräche entstehen. Dank der kleinen Größe der Box kann man es auch problemlos in den Urlaub mitnehmen.