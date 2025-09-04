Gewitter und Regen: Unwetterwarnung für Baden-Württemberg – so wird es in Stuttgart

1 Auch in Stuttgart kann es in den nächsten Tagen zu Gewittern kommen (Archivbild). Foto: Markus Lenhardt/dpa

Pünktlich zum September kündigt sich im Südwesten Herbstwetter an, teils mit Sturmböen und heftigem Regen. Wie es in Stuttgart wird, erklärt der Deutsche Wetterdienst.











Am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag gilt besonders im Südosten und Osten Baden-Württembergs Vorsicht: Hier kann es zu heftigen Unwettern mit Starkregen kommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt sogar vor bis zu 25 Litern Regen pro Quadratmeter in nur einer Stunde.

Bis zum Wochenende soll sich das Wetter dann etwas beruhigen. Erst einmal heißt es aber: Nässe und Sturm. Doch wie sieht es in Stuttgart und der Region aus?

In Stuttgart gilt Entwarnung

Laut Vorhersage des DWD haben Stuttgarter und Stuttgarterinnen Glück – die Landeshauptstadt bleibt weitestgehend außen vor. Es könne zwar zu Gewittern kommen, mit außergewöhnlich starken Niederschlägen oder Sturmböen sei allerdings nicht zu rechnen, sagt eine DWD-Specherin. Die Temperaturen liegen am Donnerstag und Freitag zwischen 20 und 23 Grad, so die Expertin.

Auch in der Region Stuttgart soll sich das Wetter zum Freitagabend hin laut der Sprecherin bessern. Dabei steigen auch die Temperaturen wieder. Heißt also: Pünktlich zum Wochenende könnte wieder etwas Sommerstimmung im Kessel aufkommen.