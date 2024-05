Gewitter über Stuttgart: Alarm in der Liederhalle und im Carl-Benz-Center ausgelöst

4 Am Samstagabend zogen über Stuttgart... Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Am Samstagabend ging über der Stadt Stuttgart heftiger Starkregen nieder. Dabei lösten fast zeitgleich zwei Brandmeldesysteme aus, was Einsätze der Feuerwehr zur Folge hatte. Flammen oder andere Schäden gab es ersten Informationen zufolge aber nicht.











Kurz vor 20 Uhr wurde verdunkelte sich über Stuttgart am Samstag rasch der Himmel. Nur wenig später fiel heftiger Platzregen über der Stadt. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage sagt, seien dadurch aber keine Unfälle passiert. Auch andere Einsätze im Zusammenhang mit dem heftigen Starkregen habe es der Informationslage am Abend zufolge nicht gegeben.

Bemerkenswert sei aber, dass gegen 20 Uhr fast zeitgleich der Brandalarm am Carl-Benz-Center und in der Liederhalle am Berliner Platz auslösten. Die Einsatzkräfte konnten aber in beiden Fällen schnell entwarnen. Was den Alarm jeweils ausgelöst hatte, sei noch nicht bekannt, es sei aber nicht ausgeschlossen, dass die sensible Technik wegen des Starkregens fälschlicherweise angeschlagen habe.