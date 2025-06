Gewitter, Schauer und Wolken: Wetter bleibt unbeständig - Festivals erwartet Regen

1 Auch die Besucher von Rock im Park müssen sich in Nürnberg auf Regen einstellen. Foto: Daniel Karmann/dpa

Donner und Blitze begleiten auch die kommenden Tage in Deutschland. Besonders Festivalbesuchern könnte der angekündigte Regen am Wochenende zu schaffen machen.











Offenbach - Das Wetter wird am Freitag und dem Pfingstwochenende in Deutschland wechselhaft und unbeständig - das könnte auch die Jubiläen der Festivals Rock im Park und Rock am Ring am Wochenende trüben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in den kommenden Tagen immer wieder mit Schauern und vereinzelt auch Gewittern. Rock am Ring feiert dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum, Rock im Park das 30-jährige.

Der Freitag startet zunächst mit Wolken und gebietsweise Regen. Ab Freitagmittag kann es demnach erneut vereinzelt starke Gewitter mit teils stürmischen Böen und kleinkörnigem Hagel in Deutschland geben. Am Abend lassen die Gewitter dann nach. Gewitter und Regen könnten auch die Festivalorte Nürnberg und Nürburg treffen. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 24 Grad - im Südosten soll es sogar bis zu 26 Grad warm werden.

Wochenende bleibt wechselhaft und teils regnerisch mit Gewittern

Am Samstag wird es laut DWD dann wechselhaft - im Nordwesten auch stark bewölkt mit Schauern und kurzen Gewittern. Bei Rock im Park in Bayern dürfte es kaum trocken bleiben. Auch für die Region um Rock am Ring sind zahlreiche Schauer angekündigt. In der Nacht zu Sonntag kann es dann besonders im Südosten Deutschlands noch einmal kräftig gewittern und regnen.

Am Pfingstsonntag gibt es demnach einen Wechsel aus etwas Sonne, vielen Wolken und zahlreichen Schauern sowie kurzen Gewittern. Die Festivalgänger sollten sich erneut auf Regen einstellen. Dabei liegen die Temperaturen zwischen höchstens 14 Grad im Westen und bis zu 22 Grad im Osten.