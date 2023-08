Sechs Verletzte bei Blitzeinschlag in Baum

Gewitter in Unterensingen

1 Von den sechs Personen erlitten drei lebensgefährliche Verletzungen. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor/7aktuell.de | Enrique Kaczor

Sechs Menschen sind am Samstag in Unterensingen beim Einschlag eines Blitzes in einen Baum zum Teil lebensgefährlich verletzt worden.















Beim Einschlag eines Blitzes in einen Baum sind im Landkreis Esslingen sechs Menschen verletzt worden, drei davon lebensgefährlich. Sie hätten sich wohl am Samstag zum Schutz vor einem Gewitter unter den Baum in der Gemeinde Unterensingen gestellt, sagte ein Polizeisprecher.

Nähre Angaben zu den Verletzten waren zunächst unklar. Der Einsatz lief am Nachmittag noch.