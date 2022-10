Unwetter Region Stuttgart Warum es hier öfter blitzt und donnert

Nirgendwo in Deutschland ist die Blitzdichte so hoch wie in Baden-Württemberg. Erst vor Kurzem wurde in Bönnigheim deutlich, was ein Blitz anrichten kann. Warum gewittert es hier so oft? Und wie kann man sich schützen? Antworten auf die wichtigsten Fragen.