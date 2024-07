Gewitter in Stuttgart: Platzregen flutet die Straßen

Gewitter in Stuttgart

4 Gewitter in Stuttgart: Der Regen sammelte sich auf den Straßen. Foto: Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

Ein Gewitter hat am Sonntagnachmittag mehrere Stuttgarter Straßen geflutet. Ein Gullydeckel wurde aus der Verankerung gepresst.











Ein Gewitter ist am Sonntagnachmittag über Stuttgart hinweggezogen. Gegen ungefähr 16 Uhr prasselte ein Platzregen auf die Stadt herab, der die Straßen teilweise unter Wasser setzte. Der Regen sammelte sich unter anderem am Schattenring, wo die Straße stellenweise von einer mehreren Zentimeter hohen Wasserfläche bedeckt war. Auch in der Stadtmitte auf der B14 entlang der Staatsgalerie bildeten sich große Pfützen auf der Straße.

Im Stuttgarter Süden war die Heusteigstraße betroffen. Dort drückten die Regenmassen einen Gullydeckel aus der Fassung. Nach Angaben der Polizei sei jedoch nichts passiert. Der Deckel habe lediglich wieder in die Verankerung gehievt werden müssen. Ein Sachschaden sei nicht entstanden.

Kaum Auswirkungen auf den Verkehr

Abseits der Wasserfontänen, die von den Reifen der Autos zur Seite sprühten, hatte der Regen jedoch keine größeren Auswirkungen auf den Verkehr in der Landeshauptstadt. Ein Polizeisprecher sagte auf Anfrage unserer Redaktion: „Bislang gab es keine Unfälle oder gefluteten Keller aufgrund des Gewitters.“

Mit dem Gewitter ist es auch vorerst vorbei mit der Hitze. Die Temperaturen sackten von rund 30 Grad auf 24 Grad ab. Auch am Abend und in der Nacht auf Montag kann es laut dem Deutschen Wetterdienst noch Gewitter und Regenschauer geben.