Die Klett-Passage steht am Donnerstagnachmittag unter Wasser. Foto: 7aktuell.de// Andreas Werner

Ein heftiges Gewitter geht am Feiertag über dem Stuttgarter Kessel nieder. Binnen Minuten steht das Wasser auf den Straßen – und die Klett-Passage läuft voll.















Wochenlang ist es trocken gewesen. Und dann kam am Donnerstagnachmittag ein Gewitter, das jede Menge Wasser brachte. Stellenweise, etwa auf dem Haigst, hagelte es auch. Mancherorts war das zu viel Wasser. Die Feuerwehr meldete am Nachmittag zwischen zehn und 15 Einsätze, als das extrem heftige Gewitter seinen Höhepunkt erreicht hatte.

Aus der Tiefgarage unter dem ehemaligen Hotel am Schlossgarten meldete ein Nutzer gegen 15.30 Uhr, dass dort das Wasser stehe. Aber es handelte sich um vergleichsweise kleine Pfützen, wenn man den Zustand dort mit dem der Klett-Passage verglich. Hier musste die Feuerwehr sogar Kräfte nachalarmieren. Das Wasser stand in der Passage und drang in zwei Ladengeschäfte ein. Die Einsatzkräfte versuchten, die Schäden für die Läden zu minimieren. In Bad Cannstatt an der König-Karl-Straße sei an einem Baum in etwa zehn Meter Höhe ein Ast abgebrochen. Mit der Drehleiter wurde dieser entfernt, damit er nicht auf die Fahrbahn fallen würde, so der Feuerwehrsprecher Daniel Anand.

Das Wasser prasselte so schnell herab, dass es auch im Schlossgarten nicht schnell genug abfließen konnte. Mehr als knöcheltief wateten die Menschen dort an manchen Stellen durch das stehende Wasser. Auch stürmisch wurde es: In Bad Cannstatt an der Rosensteinstraße drohten zwei große Bäume umzufallen. In Stuttgart-Freiberg wurde ein Oberlicht weggefegt. Unterführungen und Keller standen unter Wasser.

Die Lage entspannte sich früher, als es der Deutsche Wetterdienst vorhergesagt hatte. Zwar hatte das Gewitter über Stuttgart wie prognostiziert gegen 15 Uhr eingesetzt. Es war aber kurz nach 16 Uhr schon wieder vorbei. Die Fachleute vom Wetterdienst hatten anhaltenden Regen bis 17 Uhr vorhergesagt.