1 Am Donnerstagabend wurde der Himmel oft erhellt. Foto: dpa/Patrick Pleul

Am Donnerstagabend zog eine Gewitterfront mit heftigem Starkregen, Hagel, Blitzschlag und Sturmböen über Esslingen und die Region. Die Feuerwehr bereitete sich auf eine Nacht mit vielen Einsätzen vor. Die Folgen waren aber mild.















Link kopiert

Das Unwetter, das am Donnerstag, 24. August über die Region zog, hat im Kreis Esslingen keine großen Schäden angerichtet, wie Feuerwehr und Polizei einstimmig berichten. Die Feuerwehr war gut vorbereitet: Den ganzen Tag über seien schon Unwetter-Vorabinformationen durch den Deutschen Wetterdienst (DWD) durchgegeben worden, so Andreas Nitsch, ein Sprecher der Feuerwehr Leitstelle des Landkreises.

Um 21.02 Uhr wurde vorsorglich der Unwetteralarm 3 ausgelöst und zusätzliches Personal einberufen. Gegen 21.30 Uhr begann die Feuerwehr mit unwetterbedingten Einsätzen, bei denen es laut Nitsch zu keinen größeren Schäden kam: „Das war unser Standardprogramm bei so einem Wetter.“ Hauptsächlich sei die Feuerwehr mit Aufräumarbeiten von heruntergefallenen Ästen, umgeknickten Baumstämmen oder umgefallenen Bauzäunen beschäftigt gewesen. Im Kreis sei durch das Unwetter keine Personen verletzt worden und bei den 27 Einsätzen hat die Feuerwehr auch keine großen materiellen Schäden zu verzeichnen. Am häufigsten war die Feuerwehr in Kommunen im südlichen Teil des Landkreises, wie in Owen, Lenningen und Erkenbrechtsweiler, im Einsatz.

Der Nachbarkreis Reutlingen wurde stärker vom Unwetter getroffen und am Flughafen Stuttgart musste der Betrieb zeitweise komplett eingestellt werden. Auch für das Wochenende sind viel Regen und vereinzelte Gewitter angekündigt. Eine konkrete Unwetterwarnung gibt es für den Kreis Esslingen bislang aber noch nicht.