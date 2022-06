Gewitter in der Nacht zum Freitag

5 In der Nacht zum Freitag blitze es häufig über Stuttgart. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Wie vom Deutschen Wetterdienst (DWD) angekündigt, kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erneut zu einem Gewitter mit zahlreichen Blitzen über Stuttgart. Auch für den Freitag ist Starkregen mit Unwetter-Potenzial zu erwarten.















Beeindruckendes Schauspiel über Stuttgart: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es erneut zu einem Gewitter in der Landeshauptstadt. Besonders zwischen 23.30 Uhr und 0.30 Uhr blitzte es häufig. Über Stuttgart und dem Neckartal gab es fast schon im Minutentakt Wetterleuchten zu sehen. Große Schäden blieben jedoch aus.

Bereits seit einigen Tagen warnt der DWD vor Unwetter. Für den Freitag sind ebenfalls kräftige Gewitter im Raum Stuttgart vorhergesagt, die ebenfalls Unwetter-Potenzial haben. Bereits am Nachmittag könnte losgehen.

Am Wochenende dürfte es jedoch überwiegend warm und sonnig werden, mit 28 Grad am Samstag sowieso 30 Grad am Sonntag.