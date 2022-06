Neues Restaurant in Leonberg Junges Küchenglück im M5 am malerischen Marktplatz

Einfachere Bistroküche und mehrgängige Menüs werden im M5 am Leonberger Marktplatz geboten – wenn genug Personal da ist. In der Küche geben Maria und Max Müller den Ton an. Sie kochen ambitioniert und engagiert.