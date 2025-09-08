Gewinner im Kreis Esslingen: Sechser im Lotto: Unbekannte Person gewinnt 600 000 Euro

1 Lotto-Gewinn im Kreis Esslingen: Wer die richtigen Zahlen angekreuzt hat, ist noch unbekannt. Foto: Tom Weller/dpa

Eine bislang unbekannte Person hat sechs richtige Zahlen auf dem Lotto-Schein angekreuzt und diesen in einer Annahmestelle im Kreis Esslingen abgegeben.











﻿Volltreffer in Baden-Württemberg: Eine unbekannte Person aus dem Kreis Esslingen hat bei der Lotterie Sieger-Chance am vergangenen Samstag sechs Richtige gehabt. Jetzt warten laut Lotto Baden-Württemberg zehn Jahre lang 5000 Euro monatlich oder wahlweise eine Einmalzahlung von 600 000 Euro auf die Gewinnerin oder den Gewinner.

Lotto-Gewinner im Kreis Esslingen ist noch unbekannt

Die Gewinnerin oder der Gewinner lag mit der sechsstelligen Losnummer 041551 bei der Zusatzlotterie Sieger-Chance richtig. Um wen es sich bei der Tipperin oder dem Tipper handelt, ist Lotto Baden-Württemberg noch nicht bekannt. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Treffer in der Gewinnklasse 2 der Sieger-Chance liegt laut Lotto Baden-Württemberg bei 1:1 Million. Der Gewinn sei komplett steuerfrei.