1 In Hohengehren ist das Gewerbegebiet Escherländer voll bebaut. Sollen potenzielle Flächen jenseits der Kreisstraße ebenfalls erschlossen werden? Foto: Roberto Bulgrin

Vier Betriebe suchen Erweiterungsflächen – das hat die erste Gewerbeumfrage der Kommune Baltmannsweiler ergeben. Allerdings sind Gewerbeflächen dort knapp.















Baltmannsweiler - Rund ein Viertel der Betriebe in Baltmannsweiler, die sich an der Befragung beteiligt haben, möchten sich in Zukunft vergrößern. Das ist eine der zentralen Aussagen der Gewerbeumfrage der Kommune. Allerdings ist der Wunsch nach Erweiterung auf der Markungsfläche kein Selbstläufer. Ähnlich wie in anderen verdichteten Siedlungsräumen auf den Fildern sowie entlang von Neckar und Fils, sind die Flächen auch in der Schurwaldgemeinde längst knapp geworden.