Gewerbesteuer-Debakel: Suche nach Wegen aus der Esslinger Finanzmisere beginnt

Suche nach Wegen aus der Esslinger Finanzmisere beginnt

1 Im Esslinger Rathaus läuft die neue Finanzplanung der Stadt auf Hochtouren Foto: privat

Weil der Stadt Esslingen in diesem Jahr rund 36 Millionen Euro an Gewerbesteuern fehlen dürften, kommt der Gemeinderat am Mittwoch zu einer Sondersitzung zusammen.











Das neue Jahr hat für die Esslinger Kommunalpolitik mit einer Hiobsbotschaft begonnen: Weil die Wirtschaft schwächelt, dürften die Gewerbesteuereinnahmen 2026 um etwa 36 Millionen Euro hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückbleiben. Da ist guter Rat teuer. Damit der Gemeinderat zeitnah und auf Augenhöhe mit der Verwaltung die richtigen Weichen stellen kann, haben CDU, Freie Wähler und FDP/Volt eine Sondersitzung durchgesetzt, weil sie nicht bis zur nächsten turnusmäßigen Gemeinderatssitzung im März warten wollten. Nun wird bereits am Mittwoch, 28. Januar, ab 16 Uhr im Alten Rathaus öffentlich über die Finanzlage der Stadt und über mögliche Konsequenzen beraten.