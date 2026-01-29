1 OB Matthias Klopfer (am Rednerpult) schwört Bürgerschaft und Gemeinderat auf einen Sparkurs ein. Foto: Roberto Bulgrin

Weil 36 Millionen Euro in der Gewerbesteuer-Kalkulation fehlen, muss sich die Stadt nach der Decke strecken. Nun hat der Gemeinderat über mögliche Konsequenzen beraten.











Der erste Schreck ist noch nicht verraucht – nun gilt es, die richtigen Konsequenzen aus dem dramatischen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen in diesem Jahr zu ziehen. Die Esslinger Stadtverwaltung wollte die Beratungen erst Ende Februar aufnehmen, doch CDU, Freie Wähler und FDP/Volt setzten eine Sondersitzung des Gemeinderats durch. Die fand am Montag großes Interesse bei Bürgerinnen und Bürgern, aber auch beim städtischen Personal, das sich eine erste Orientierung erhoffte, wie die Stadt mit dem Loch in ihrer Kasse umgehen will. Klar scheint, dass Esslingen vor einem harten Sparkurs steht.