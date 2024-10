Gewerbeschau Akzente: Hochdorfer Betriebe laden im großen Stil ein

1 Die GIH-Mitglieder Bastian Zinßer (links) und Walter Krohn warben bereits auf dem Bauernmarkt für die Gewerbeschau. Foto: Kirstein

Die Gewerbeschau „ Akzente 2024“, die am 13. Oktober stattfindet, wird größer sein denn je und sich in einem veränderten Gewandt präsentieren. Den Organisatoren geht es darum, die Firmenvielfalt zu präsentieren und neue Mitarbeiter zu gewinnen.











So viele waren noch nie dabei: 29 Firmen und Vereine werden an der Gewerbeschau „Akzente 24“ am 13. Oktober im Gewerbegebiet Hochdorf teilnehmen. „Akzente ist in diesem Jahr deutlich größer als je zuvor“, sagt Andreas Zinßer. Mit seiner Texterei Zinßer ist der Freie Lektor selbst Mitglied bei der Gewerbe Initiative Hochdorf (GIH), die die Schau ausrichtet. Er unterstützt sie bei der Werbekampagne seit 2015.