Zwischen Gaskessel und altem Kraftwerk: Ein Lost Place wird zum „Urban Sandwich“

1 Das Gewerbegebiet liegt zwischen der B10, dem Gaisburger Wohngebiet, dem Gaskessel und dem alten Kohlekraftwerk. Foto: imago/Eibner

Es tut sich etwas entlang der B10: 29 Unternehmen sind im Gewerbegebiet Gaisburg mittlerweile ansässig. Offen ist, wie es mit dem alten Kohlelager weitergeht.











﻿Kleine, mittelständische Betriebe im Gewerbegebiet Gaisburg brauchen mehr Platz. Im Rahmen eines Pilotprojekts soll dieser mittelfristig geschaffen werden. „Urban Sandwich“ ist der Zauberbegriff dafür. Er steht für aufstocken statt ausbreiten. Auch eine riesige, bisher lediglich als Parkplatz für Lastwagen genutzte städtische Fläche beim alten Kraftwerk Gaisburg kann dabei eine wichtige Rolle spielen.