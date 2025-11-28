1 Gewerbe statt Gemüse: Diese Pläne hat die Stadt für den Osten von Leinfelden. Foto: Philipp Braitinger

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen will das Gebiet Rötlesäcker im Osten von Leinfelden weiterhin zu einem Gewerbegebiet entwickeln. Wie geht es dort weiter?











Link kopiert

Die Pläne für die Erweiterung der Daimler-Truck-Zentrale im Gebiet Rötlesäcker ließen sich 2024 nicht verwirklichen. Nichtsdestotrotz soll die Entwicklung des Gewerbegebiets fortgesetzt werden. „Es ist entscheidend, dass wir es nicht ruhen lassen. Damit wir bereit sind, wenn jemand kommt“, begründete dies der stellvertretende Planungsamtsleiter Benjamin Irschik im Technischen Ausschuss vergangene Woche. Der Kauf der verbliebenen Grundstücke soll bis zum Frühjahr abgeschlossen sein. Der Ausschuss und auch der Gemeinderat haben mehrheitlich beschlossen, einen Bebauungsplan für den nördlichen Teil der Rötlesäcker (4,71 Hektar) aufzustellen.

Hintergrund ist, dass es bisher immer wieder Anfragen in Leinfelden-Echterdingen nach neuen Gewerbeflächen gegeben hat. Allerdings benötigen Unternehmen in der Regel eine Fläche, die planungsrechtlich schon eine Gewerbefläche ist und damit auch zeitnah bebaut werden kann. Den langwierigen Planungsprozess mit der Aufstellung eines Bebauungsplans warten die Unternehmen in der Regel nicht ab.

Viele Büros stehen leer

Trotz bestehendem Bedarf an Gewerbeflächen stehen viele Büros oder sonstige Gewerbeflächen in der Stadt leer. Ein wichtiger Grund dafür ist die sinkende Attraktivität durch überalterte Gebäude und nicht mehr zeitgemäßer Infrastruktur mancher bestehenden Gewerbegebiete, beispielsweise im Echterdinger Norden. Wichtig ist der Stadt deshalb einerseits die bestehenden Gebiete wieder attraktiver zu machen und gleichzeitig weitere Flächen im Außenbereich auszuweisen.

Der Aufstellungsbeschluss für die Rötlesäcker war bei den Stadträten kaum umstritten. Stadträte der Grünen haderten mit der Entscheidung: Ingrid Grischtschenko enthielt sich im Technischen Ausschuss der Stimme, ihr Fraktionskollege Martin Klein stimmte dagegen und der Fraktionsvorsitzende David Armbruster stimmte dafür. Im Gemeinderat gab es zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen. Weitaus umstrittener als innerhalb des Technischen Ausschusses wurden die Pläne von Daimler Truck im Jahr 2024 von Teilen der Einwohnerschaft aufgenommen, die sich mitunter empört über eine Ansiedlung weiterer Unternehmen gezeigt hatten.

Die Kritiker befürchteten, dass die Stadt unter anderem den Verkehr eines weiteren großen Gewerbegebiets im Osten von Echterdingen nicht verkraften werde. Hinzu kommt, dass noch über ein vorläufiges Ende der Planungen für die Nord-Süd-Straße diskutiert wurde. Zahlreiche Unternehmen ärgerten sich über den Versuch der Stadt, die Nord-Süd-Straße aus finanziellen Gründen auf die lange Bank zu schieben.