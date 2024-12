Gewaltverbrechen in Kirchheim: 40-Jährige wegen Verdachts auf Totschlag in Haft

1 Im Fall des 62-Jährigen Toten in Kirchheim erzielte die Polizei einen schnellen Fahndungserfolg. Foto: Peter Kneffel/dpa/Peter Kneffel

Nach dem gewaltsamen Tod eines 62-Jährigen in Kirchheim hat die Polizei einen schnellen Fahndungserfolg erzielt. Ein 40-jähriger Bekannter des Opfers, der mit ihm in Streit geraten war, ist bereits in Haft.











Der 62-Jährige, dessen Leichnam am Mittwoch in Kirchheim tot in seiner Wohnung gefunden wurde, ist gewaltsam zu Tode gekommen. Das hat nun die Obduktion bestätigt, die am Donnerstag durchgeführt wurde. Ein 40-jähriger Tatverdächtiger ist bereits in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen verzeichneten einen raschen Ermittlungserfolg. Um den Fall schnell zu klären, hatte die Polizei eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Ein 40-jähriger Mann steht unter dem dringenden Verdacht des Totschlags. Der Mann befindet sich seit Freitag in Untersuchungshaft, teilt das Polizeipräsidium in Reutlingen mit.

Der Täter kannte das Opfer persönlich

Bereits wenige Stunden nach dem Fund des 62-Jährigen war es gelungen, den mutmaßlichen Täter aus Kirchheim zu identifizieren. Er kannte das Opfer laut der Polizei persönlich. Ihm wird zur Last gelegt, den Mann wohl im Zuge eines Streits getötet zu haben. Der 40-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitagvormittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Rekonstruktion des Tatgeschehens sowie die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Motiv der Tat dauern an.