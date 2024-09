Gewalttaten bei Altdorf und Bempflingen: Sänger von Liebesliedern soll ein Vergewaltiger sein

1 Mehrfach soll sich der Angeklagte an der Mutter seiner Kinder in einem Waldstück und einer Privatwohnung vergangen haben. Foto: Adobe Stock/yupachingpin

Ein 38-Jähriger soll zwei Frauen, mit denen er Beziehungen unterhielt, im September vergangenen Jahres in Bempflingen und Altdorf (Kreis Esslingen) zum Sex gezwungen haben. Nun ist er vor dem Landgericht Stuttgart angeklagt.











Wie viele Kinder hat er nun genau? Die Befragung des Angeklagten zu seiner Biografie ist zäh. Er verwickelt sich in Widersprüche, reklamiert Wissenslücken, verwechselt persönliche Daten. Auch die Ermittlung der Anzahl seiner Kinder ist schwierig. Mit seiner Ehefrau, von der er inzwischen geschieden sein will, habe er in seinem Heimatland Serbien fünf Kinder. Ein Kind habe er mit einer deutschen Staatsangehörigen. Mit einer weiteren in Eislingen im Kreis Göppingen wohnenden Partnerin seien es drei oder vier. Ihr und einer weiteren Frau soll er im September vergangenen Jahres in einem Waldstück bei Bempflingen und einer Wohnung in Altdorf mehrfach Gewalt angetan haben. Wegen Vergewaltigung ist er vor dem Landgericht Stuttgart angeklagt.