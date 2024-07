Gewalttat: Tote Frau in Hotel war dort Reinigungskraft

1 Bei der Toten handelte es sich um eine 26 Jahre alte Mitarbeiterin des Hotels. (Archivbild) Foto: Lando Hass/dpa

Ein Mann und eine Frau sterben in einem Mainzer Hotel. Nach und nach werden Details bekannt, zentrale Fragen sind aber noch offen.











Mainz - Die bei einer Gewalttat in einem Mainzer Hotel gestorbene Frau ist dort als Reinigungskraft beschäftigt gewesen. Das sagte eine Sprecherin der Hotelkette auf Anfrage. Zuvor hatten verschiedene Medien darüber berichtet. Die 26-Jährige arbeitete demnach für einen Fremddienstleister im Housekeeping. Am vergangenen Freitag waren sie und ihr 30-jähriger Ehemann in dem Hotel gestorben. Die Frau starb nach Angaben der Sprecherin während ihrer Arbeitszeit. Der Mann stand demnach in keinem Bezug zum Hotel. Für heute ist eine Obduktion der Toten geplant.

Als die beiden am Freitag im Flur des Hotels entdeckt worden waren, war ein Mensch schon tot, der Zweite erlag seinen schweren Verletzungen trotz Wiederbelegungsversuchen im Hotel. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei besteht kein Verdacht gegen Dritte.

Nähere Angaben zum Ablauf der Tat, zu Hintergründen sowie zum Motiv machten die Ermittler zunächst nicht. Bisher ist auch noch nicht mitgeteilt worden, wer von den beiden reanimiert wurde. Die Frau und der Mann hatten den Angaben zufolge keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Gegen die beiden lagen zuvor keine polizeilichen Erkenntnisse vor, wie es hieß.