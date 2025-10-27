Gewalttat in Stuttgart-Wangen: Polizei sucht nach Messerangriff zwei Männer – Hubschrauber im Einsatz

8 Ein Mann ist am Montagabend in Stuttgart-Wangen mit einem Messer attackiert worden. Foto: SDMG/Kaczor

Ein Mann wird am Montagabend in Stuttgart-Wangen mit einem Messer attackiert. Die Polizei fahndet nach zwei Männern – zeitweise mit einem Hubschrauber.











Ein Mann ist am Montagabend in Stuttgart-Wangen mit einem Messer attackiert und dabei schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 19.30 Uhr in der Ulmer Straße.

Ein Mann sei dort von zwei Männern angegangen worden. Im Verlauf des Konflikts wurde er mit einem Messer attackiert. Die Hintergründe des Konflikts sind laut dem Sprecher der Polizei bisher nicht bekannt.

Der Mann wurde durch den Angriff schwer verletzt, aber nicht lebensbedrohlich. Der Polizeieinsatz läuft aktuell noch (Stand 21.30 Uhr). Zur Fahndung setzte die Polizei zeitweise auch einen Hubschrauber ein. Bislang konnten die beiden Männer nicht gefasst werden, so der Sprecher.