1 Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Foto: dpa/Daniel Karmann

In einer U-Bahn in Nellingen wurde am Mittwochnachmittag ein 15-Jähriger mit einer Glasflasche verletzt. Ein 27-Jähriger schlug ihm offenbar ohne Grund eine Flasche auf den Kopf.















Ostfildern - Am Mittwochnachmittag wurde ein 15-Jähriger in einer U-Bahn in Nellingen mit einer Flasche verletzt. Nach Angaben der Polizei schlug ihm ein 27-jähriger Mann gegen 17.30 Uhr offenbar ohne Grund mit einer Glasflasche auf den Kopf. Der 15-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das Polizeirevier Ostfildern hat ein Ermittlungsverfahren gegen den 27-Jährigen eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat machen können, sich unter der Rufnummer 0711/341698-300 zu melden.