1 Die Anwohner in der Rosenstraße in Mettingen sind von der Tat erschüttert. Foto: Roberto Bulgrin

Ein Unbekannter soll am Dienstagmorgen einen Mann mit einem scharfen Gegenstand verletzt haben – vor den Augen eines fünfjährigen Kindes.















Eine Gewalttat hat am Dienstagfrüh im Esslinger Stadtteil Mettingen Aufsehen erregt. Laut der Polizei hat ein bislang unbekannter Täter gegen 7.20 Uhr einen 38-Jährigen plötzlich auf dem Gehweg mit einem scharfen Gegenstand angegriffen und leicht verletzt. Das Opfer war in Begleitung eines fünf Jahre alten Kindes, das bei der Attacke unverletzt blieb. Vom frühen Morgen an bis etwa 11 Uhr war ein Großaufgebot der Polizei damit beschäftigt, die Spuren am Tatort in der Rosenstraße zu sichern und den flüchtigen Täter zu suchen. Auch ein Hubschrauber kreiste über dem Stadtteil.