Gewalttat in Mannheim?: Spaziergängerin findet im Wald eine tote Frau

Eine Spaziergängerin findet im Wald eine tote Frau. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Gewalttat kann zunächst nicht ausgeschlossen werden.











In einem Wald in Mannheim ist eine tote Frau gefunden worden. Eine Spaziergängerin habe die Leiche am Mittwoch kurz nach 8.00 Uhr entdeckt, teilte die Polizei mit. Eine Gewalttat könne derzeit nicht ausgeschlossen werden. Das Gebiet rund um den Fundort der Frau sei weiträumig abgesucht worden.

Ein Sprecher der Polizei machte auf Anfrage zunächst keine weiteren Angaben, wie zum Alter der Frau oder den genauen Umständen des Fundes. Die Polizei ermittele zu den Hintergründen des Todes. Zeuginnen und Zeugen sowie Menschen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.