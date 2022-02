1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Pleul

Ein Obdachloser soll in der Nacht zum Sonntag in Mannheim auf seine Partnerin eingeschlagen haben. Dies beobachtete ein Unbekannter und trat brutal auf den Obdachlosen ein, der nun um sein Augenlicht fürchten muss. Die Polizei sucht Zeugen.















Mannheim - Ein Unbekannter hat am Paradeplatz in der Mannheimer Innenstadt auf einen Obdachlosen eingetreten und den Mann schwer verletzt. Das Opfer erlitt Gesichtsbrüche und seine Sehkraft ist in Gefahr, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie hat Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.

Videoüberwachungen zufolge hatte der 40-jährige Wohnsitzlose selbst in der Nacht auf Sonntag im Streit auf seiner Partnerin gekniet und auf sie eingeschlagen. Der Täter beobachtete dies wohl gemeinsam mit seinem Begleiter aus seinem Auto heraus, hielt an und trat dem Wohnsitzlosen frontal ins Gesicht, so dass dessen Kopf auf den Asphalt schlug. Der Täter flüchtete mit seinem Begleiter im Auto.

Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg

Die Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Der schwer verletzte Mann wurde zunächst von einem Notarzt erstversorgt und kam anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die beiden flüchtigen Männer werden wie folgt beschrieben: Vom Täter ist bekannt, dass er schwarz gekleidet war und weiße Turnschuhe trug. Sein Begleiter soll eine dunkle Hose, einen weißer Hoodie mit Kapuze sowie weiße Turnschuhe getragen haben.

Die beiden Männer fuhren mit einem schwarzen Audi A5 Coupe oder Sportback mit Glas-Schiebedach.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den flüchtigen Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-0 mit der Kriminalpolizei, in Verbindung zu setzen.