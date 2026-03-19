Gewalttat in Leipzig: Zwölfjährige verprügelt – Video kursiert im Netz

1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa/Robert Michael

Vier Jugendliche schlagen ein Mädchen in Leipzig – und filmen alles für soziale Medien. Gegen die mutmaßlichen Täterinnen wird nun nicht nur wegen Körperverletzung ermittelt.











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Eine Zwölfjährige ist in Leipzig von vier Jugendlichen attackiert und geschlagen worden. Zudem sei die Tat am 3. März gefilmt und das Video in den sozialen Medien verbreitet worden, teilte die Polizei mit.

Gegen die mutmaßlichen Täterinnen werde wegen gefährlicher Körperverletzung, Gewaltdarstellung und Nötigung ermittelt.

Details wollte die Polizei zum Schutz von Jugendlichen nicht nennen. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.