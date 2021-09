1 Der Mann wurde festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

In Bopfingen soll ein 53 Jahre alter Mann seine Ex-Partnerin sowie deren neuen Freund brutal attackiert haben. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den Mann wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Bopfingen - Ein 53-Jähriger soll in Bopfingen (Ostalbkreis) seine frühere Lebensgefährtin und deren neuen Partner brutal angegriffen haben. Er sei am Dienstag gegen 6.30 Uhr in die Wohnung des neuen Partners eingedrungen, teilten die Staatsanwaltschaft Ellwangen/Jagst und das Polizeipräsidium Aalen am Mittwochabend gemeinsam mit.

Im Flur habe der mutmaßliche Täter dem Mann einen Schlag gegen den Kopf versetzt. Dann habe er seine Ex-Freundin mit einem Beil attackiert und leicht verletzt. Als der Angreifer stolperte, seien die Frau und ihr neuer Lebensgefährte aus dessen Wohnung geflüchtet.

Der Tatverdächtige wurde in seiner Wohnung in Bopfingen festgenommen. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den Mann wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.