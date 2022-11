1 Die beiden Verdächtigen wurden festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Zwei 14-Jährige schlagen einen 22-Jährigen im Kreis Rottweil brutal zusammen, rauben ihn aus und filmen die Tat mit ihrem Handy. Die beiden Verdächtigen müssen sich nun wegen versuchten Mordes verantworten.















Link kopiert

Sie sollen einen 22-Jährigen auf einem Schulhof in Dunningen (Kreis Rottweil) brutal zusammengeschlagen, ihn ausgeraubt und die Tat mit ihrem Mobiltelefon gefilmt haben. Nun sitzen die zwei 14-jährigen Tatverdächtigen in Untersuchungshaft und müssen sich wegen versuchten Mordes durch Unterlassen verantworten, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Nach dem Überfall am frühen Morgen des 12. November sollen die Jugendlichen ihr Opfer hilflos und ohne Bewusstsein zurückgelassen haben. Festgenommen wurden die beiden 14-Jährigen schließlich vergangenen Donnerstag. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.