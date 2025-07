Gewalttat im Kreis Esslingen?: Taxifahrer schwer verletzt aufgefunden – Zeugen gesucht

1 Ob es sich bei dem Vorfall um ein Gewaltdelikt handelt, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Ein schwer verletzter Taxifahrer ist in der Nacht auf Samstag in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) neben seinem Taxi aufgefunden worden. Die Hintergründe sind bislang unklar.











Link kopiert

Schwer verletzt und neben seinem Taxi liegend wurde ein Taxifahrer in der Nacht auf Samstag in der Stangenstraße in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) aufgefunden.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Anwohner den Mann gegen 2.30 Uhr neben seinem Taxi auf der Straße aufgefunden und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. Diese brachten den 62-Jährigen nach der Erstversorgung vor Ort mit schweren Kopfverletzungen in ein Klinikum.

Polizei geht von Gewaltdelikt aus – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei geht nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von einem Gewaltdelikt aus. Ob möglicherweise ein Zusammenhang zu einer vorausgegangenen Taxifahrt besteht, ist laut Angaben der Polizei Gegenstand der bereits in der Nacht von der Kriminalpolizei eingeleiteten Ermittlungen. Zur Spurensicherung waren Kriminaltechniker vor Ort.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden.