Gewalttätiger Gast in Esslinger Lokal

1 Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall. Foto: dpa/Oliver Berg

Ein renitenter Gast hat sich in einem Lokal am Kronenhof so verhalten, dass ihn die Polizei schließlich abgeführt hat. Auch das ging nicht ohne weitere Blessuren ab.

Esslingen - Am frühen Samstagabend, gegen 18:45 Uhr, kam es zu einem Konflikt in einer Gaststätte am Esslinger Kronenhof. Ein Kunde wollte seine Tasche, die er im Lokal vergessen hatte, abholen und verhielt sich dabei sehr aggressiv gegen die Mitarbeiter und wurde, wie die Polizei berichtet, auch handgreiflich. Der 40-Jährige wurde deshalb schließlich der Gasträume verwiesen.

Mehrere unbekannte Personen schlugen anschließend auf den 40-Jährigen ein und verletzten ihn leicht im Gesicht. Bei der Anzeigenaufnahme konnte der aggressiv auftretende 40-Jährige nicht beruhigt werden, so, dass ihn die Polizei mitnahm.

Auf dem Revier beleidigte er Polizeibeamten und verschmutzte absichtlich den Wachvorraum. In diesem Zusammenhang wurde der Täter zu Boden gebracht, wobei eine Polizeibeamtin sich leichte Verletzungen zuzog.

Zeugen, die die Auseinandersetzung beim Kronenhof beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Rufnummer: 0711/3990-330 mit dem Polizeirevier Esslingen in Verbindung zu setzen.