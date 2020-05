1 Die Polizei sucht die unbekannten Täter, die einen Mann im Park in Altbach angegriffen haben. Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow

21-Jähriger wird in Altbach im Heinrich-Mayer-Park von Unbekannten geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Altbach - Im Heinrich-Mayer-Park in Altbach ist laut Polizei am Montagabend um 21.40 Uhr ein 21-jähriger Mann von Unbekannten attackiert worden. In der Hoffnung, eine Bekannte zu treffen, ist der 21-Jährige in den Park gegangen. Dort hat er mehrer maskierte Unbekannte angetroffen. Eine der Personen soll auf ihn eingeschlagen und ihn auch getreten haben, bevor alle flüchteten. Der junge Mann wurde durch den Angriff nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Die Polizei vermutet, dass die Hintergründe der Tat im persönlichen Bereich liegen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise zu dem Angreifer und seinen Begleitern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07153/ 307-0 beim Polizeiposten Plochingen zu melden.