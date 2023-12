Gewalttätige Auseinandersetzungen in Ostfildern: Kriminelle Jugendliche im Visier der Polizei

1 Im August wurden zwei Jugendliche in Nellingen schwer verletzt. Offenbar steckt ein Konflikt zwischen zwei Jugendgruppen hinter dem Vorfall (Archivfoto). Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor

Nach mehreren gewalttätigen Auseinandersetzungen in Ostfildern verkündet die Polizei Ermittlungserfolge. Offenbar stecken zwei rivalisierende Jugendgruppen hinter Vorfällen, bei denen unter anderem Messer und Schreckschusspistolen zum Einsatz kamen.











Mehrmals in den vergangenen Monaten schrecken Schussgeräusche Anwohner in Ostfildern auf, zwei Mal in Nellingen, zwei Mal in der Parksiedlung. Vor Ort findet die Polizei teilweise nur noch Patronenhülsen von Schreckschusswaffen. Einen der Vorfälle konnte die Polizei nun offenbar aufklären: Dahinter stecke ein Konflikt zwischen rivalisierenden Jugendgruppen, deren Mitglieder gewaltbereit und in kriminelle Aktivitäten verstrickt sein sollen. Die Ermittlungen befördern weitere Straftaten zutage.