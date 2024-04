Gewaltserie in der Region Stuttgart: Haftstrafen wegen Angriff auf Handgranatenwerfer

1 Das Urteil verfolgen viele Freunde und Angehörige der fünf jungen Männer. Foto: dpa/Christoph Schmidt (Archiv)

Nach Jugendstrafrecht werden fünf junge Männer verurteilt. Sie sollen nach dem Angriff mit einer Handgranate auf dem Altbacher Friedhof den Werfer attackiert haben.











Wenige Blicke zu den Kumpels reichen aus: „Da sind drei Fahrzeuge“, rufen die jungen Männer aufgeregt und eilen am Landgericht um die Ecke. Ein kurzes Winken, ein kleiner Gruß – dann verschwinden die fünf Angeklagten in den Gängen zu den Vorführzellen. Im Saal dann noch mal ein kurzes stummes Grüßen mit „Daumen hoch!“-Signal – und dann wird klar, dass man sich einige Zeit nicht mehr in Freiheit begegnen wird. Denn die vierte Große Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts verhängt am Donnerstag Jugendstrafen zwischen drei Jahren und drei Monaten und vier Jahren und zehn Monaten für die fünf jungen Männer.