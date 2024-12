Gewaltserie in der Region Stuttgart: Festnahme: Bandenmitglied schießt in Esslingen um sich

1 Immer wieder muss die Polizei bei gefährlichen Lagen im Zusammenhang mit der Gewaltserie ausrücken. Foto: /Kohls (Archiv)

Bei einer Durchsuchungsaktion entgeht ein Mann zunächst der Polizei. Doch tags drauf fällt er durch eine gefährliche Tat auf: Er schießt scharf und versucht auch, mit Waffengewalt ein Auto zu rauben.











Zumindest im betrunkenen Zustand hat dieser junge Mann wohl keine Angst vor der Entdeckung durch die Ermittlungsbehörden gehabt: In Esslingen hat die Polizei am Samstag einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der zum Kreis der rivalisierenden gewalttätigen Gruppierungen in der Region gehören soll. Er machte auf höchst gefährliche und nicht zu übersehende Art und Weise auf sich aufmerksam: Das Landeskriminalamt meldet, er habe in Esslingen in den frühen Morgenstunden mit einer scharfen Waffe mehrfach in die Luft geschossen. Und nicht nur das: Er soll mit der Waffe auch noch einen Autofahrer bedroht haben, der zufällig vorbeifuhr, und ihn zum Aussteigen gezwungen haben. Die Polizei wurde alarmiert und konnte den Tatverdächtigen festnehmen, der bereits im Auto des Mannes saß.

Tags zuvor war bereits ein Versuch unternommen worden, genau diese Mann zu fassen. Die Polizei hatte ermittelt, dass er und zwei 21 und 22 Jahre alte Männer sowie eine weitere Person im Juli 2024 gemeinsam zwei Männer angegriffen haben sollen. Was genau bei der Attacke geschehen sei, verraten die Behörden nicht. Nur so viel: Ermittelt wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Tat soll jedoch nicht direkt im Zusammenhang der Fehde zwischen den verfeindeten Gruppierungen stehen – die drei Männer sollen einer der Banden jedoch angehören.

Die bislang schwerwiegendste Tat war der Handgranatenanschlag in Altbach (Kreis Esslingen) Foto: dpa/Christoph Schmidt

Die zwei 21 und 22 Jahre alten Männer, ein Deutschtürke und einer mit deutscher und mazedonischer Staatsangehörigkeit, fasst die Polizei bei einem geplanten Einsatz am Freitag, in dessen Rahmen auch die Wohnungen der Männer nach Beweismitteln durchsucht wurden. Das geschah in Esslingen, Göppingen und Stuttgart. Bei diesem Einsatz wurde der 27-Jährige nicht erwischt, jedoch machte er bereits Tags drauf durch die gefährliche Aktion in Esslingen auf sich aufmerksam. Er ist türkischer Staatsbürger. Der 21-Jährige und der 27-Jährige sollen bereits vor der Tat im vergangenen Juli mit Gewaltdelikten aufgefallen sein. Bei dem 27-Jährigen kommt nun noch der Vorwurf des schweren Raubs wegen der Aktion mit dem Auto am Samstag in Esslingen hinzu. Diese beiden Männer kamen in Untersuchungshaft. Bei dem 22-Jährigen, der noch keine Vorstrafen hat, wurde der Haftbefehl unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Insgesamt seien mit den drei Festnahmen am vergangenen Wochenende nun 90 Haftbefehle vollstreckt worden, melden das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft. 270 Objekte wurden durchsucht.