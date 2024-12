Gewaltserie in der Region Stuttgart: „Es entwickelt sich eine katastrophale Situation“ – Experte: Polizei ist zu lasch

Gewaltserie in der Region Stuttgart

1 Tatort Friedhof: Im Juni 2023 warf ein 24-Jähriger in Altbach eine Handgranate auf eine Trauergemeinde. Der Vorfall gilt als bisheriger Höhepunkt der Gewaltserie in der Region Stuttgart. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Die Auseinandersetzungen rivalisierender Banden in der Region toben seit mehreren Jahren. Höhepunkt der Serie von Gewalttaten war der Handgranatenanschlag von Altbach. Ein Politologe wirft dem Staat jetzt vor, nicht entschlossen genug zu handeln.











Die Bandengewalt in der Region Stuttgart fordert den Staat und die Gesellschaft seit Jahren heraus. Ihren vorläufigen Höhepunkt hatte die jüngste Gewaltserie im Juni 2023 mit dem Handgranatenanschlag von Altbach erreicht, der bis heute die Gerichte beschäftigt. Auf Einladung des Kreisjugendrings Esslingen sprach jetzt der Erlangener Politikwissenschaftler Mahmoud Jaraba im Kultur- und Jugendzentrum Komma darüber, was junge Menschen in kriminelle Netzwerke treibt. Der Forscher vom Zentrum für Islam und Recht befasst sich seit Jahren mit dem Thema Clankriminalität.