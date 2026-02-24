Gewaltkriminalität: Angriff am S-Bahnhof - Zwölfjähriger stellt sich

1 Mehrere Tatverdächtige haben sich nach einem Angriff auf einen 26-Jährigen in Berlin der Polizei gestellt. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

Ein Jugendlicher tritt einen 26-Jährigen an einem Berliner S-Bahnhof die Treppe hinunter. Der Mann muss ins Krankenhaus. Später melden sich vier Minderjährige bei der Polizei.











Berlin - Ein zwölfjähriger Jugendlicher hat sich nach einem brutalen Angriff auf einen 26-Jährigen in Berlin-Neukölln der Polizei gestellt. Das sagte ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur.

Der Zwölfjährige soll den 26-Jährigen am Sonntagabend in Berlin-Neukölln eine Treppe in einem S-Bahnhof hinuntergetreten haben. Der Minderjährige habe sich am Montag in den späten Abendstunden bei der Polizei gemeldet, so der Sprecher weiter. Drei Mittäter im Alter von 15, und zweimal 14 Jahren stellten sich demnach ebenfalls. Zuerst hatte RTL darüber berichtet.

Jugendliche wieder auf freiem Fuß

Videos aus den Überwachungskameras zeigten, wie einer der Jugendlichen dem Mann im S-Bahnhof hinterhergelaufen und ihm mit dem Fuß in den Rücken gesprungen sei, so die Bundespolizei. Der 26-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Jugendlichen flüchteten zunächst.

Ob die anderen drei Jugendlichen den Vorgang mit ihren Handys gefilmt haben, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte der Sprecher. Die vier Jugendlichen seien inzwischen wieder auf freiem Fuß. Der 26-Jährige sei auf seinen Wunsch noch am Montagabend aus dem Krankenhaus entlassen worden.