Gewaltbereite Jugendliche in Stuttgart: Wenn junge Männer kaum erreichbar sind – „Wir kapitulieren nicht“

1 Mit der sogenannten Krawallnacht vom Juni 2020 ist das Thema Jugendkriminalität vermehrt ins Blickfeld geraten. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Wie sehen zwei Frauen, zu deren Tagesgeschäft die Arbeit mit Jugendlichen gehört, die Lage in Stuttgart? Gibt es wirklich No-Go-Areas für Sozialarbeiter? Und wie begegnen sie Jugendlichen, die in männerdominierten Großfamilien leben?











Link kopiert

Auseinandersetzungen und Attacken, bei denen Jugendliche zum Messern greifen wie jüngst auf der Stuttgarter Königstraße, alarmieren die Öffentlichkeit. Was kann Sozialarbeit in solchen Konflikten leisten? Wie begegnet man Jugendlichen, die in Großfamilien leben? Barbara Kiefl und Daniela Kundt, erklären, wie sie vorgehen. Kiefl leitet beim Stuttgarter Jugendamt die Abteilung Jugend und Familie. Dazu gehören die Beratungsstellen. Kundt verantwortet ebenfalls beim Jugendamt die Ambulanten Maßnahmen der Jugendhilfe im Strafverfahren, kommt also dann zum Einsatz, wenn es um Straftaten geht.