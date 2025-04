Gewaltbereite Cliquen in Stuttgart: Nach Schuss in Möhringen neue Spuren für die Ermittler

1 Tatort Filderbahnstraße, 28. Januar: Ein 27-Jähriger ist niedergeschossen worden. Was sind die Hintergründe? Foto: Andreas Rosar

Was steckt hinter der fast tödlichen Bluttat im Zentrum des Filder-Stadtbezirks? Drei Monate nach dem Vorfall im Milieu der schießwütigen Gruppierungen gibt es neue Erkenntnisse über den mutmaßlichen Schützen und das Opfer.











Das Polizeisiegel ist entfernt, aber von außen sieht es nicht so aus, als ob sich in den letzten drei Monaten groß etwas verändert hätte. In dem ehemaligen Ladengeschäft nahe des Möhringer Bahnhofs war Ende Januar noch fleißig umgebaut worden, für einen Imbiss, wie es heißt. Doch dann fiel am Abend des 28. Januar ein Schuss. Ein 27-Jähriger wurde im Bauch und am Arm getroffen und lebensgefährlich verletzt. Der Schütze flüchtete – schon einen Tag später wurde ein 25-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Nach Informationen unserer Zeitung ergeben sich inzwischen erstaunliche Querbindungen zu den Schüsse-Banden.